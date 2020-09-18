В Сети продают обычную LADA 4x4 за 2 млн. рублей

Три года назад АВТОВАЗ выпустил новую версию Lada 4х4 под названием 40th Anniversary — это была «юбилейная комплектация», посвященная 40-летию внедорожника. Машины отличались окрашенными бамперами, двухцветными колесными дисками, а также особой обивкой салона. Так, сиденья спецверсии оказались обиты экокожей, а на панели приборов появилась яркая красно-оранжевая «маска».

Еще одним атрибутом стали оригинальные таблички на передних крыльях, крышке багажника и «бардачке». Притом на салонном шильдике отображался уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977 — эта цифра означает год начала производства «Нивы» и количество машин ограниченной серии. В 2017 году за такие машины дилеры просили от 558 900 рублей.