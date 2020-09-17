Российские ученые готовы в пух и прах разнести электробудущее Илона Маска

Настойчивее всех войти в вечность старался Ford. Два раза подряд. Первый раз тиражом Ford-T, добившись настолько широкого покрытия планеты, что единовременно автомобилей этой модели на Земле было больше, чем всех машин вместе взятых.
Второй раз Ford к вопросу вечности подошел не 15-миллионным тиражом автомобиля, а единственным прототипом Nucleon с ядерной установкой на борту, показав в 1957 году макет. Чтобы избежать вопросов, зачем на дорогах в 2057 году будет нужен автомобиль столетней давности, компания обозначила рекордный пробег на одной ядерной капсуле в 8000 км.
То есть Ford вошел в историю, как автор технологии, дающей самый грандиозный запас хода, тем самым сместив публичное внимание от исторического пафоса к насущной проблеме поездок на максимальное расстояние. Впредь эту проблему никто не решал всерьез, по необходимости увеличивая заправочные объемы, добавляя топливные баки, вешая канистры.
Впрочем, мы прыгнули еще дальше. А что: ведь кто-то должен взяться за старое и по-настоящему шагнуть в вечность? Первые шаги в нужную сторону совершили физики Константин Новоселов из Нижнего Тагила и Андрей Гейм из Сочи. Когда оба стали британцами, то получили стабильные однослойные кристаллы графена, за что были удостоены Нобелевской премии в 2010 году.
Андрей Гейм на всякий случай подробно рассказал об открытии сильных спиновых токов и индуцированного током магнетизма в графене. Его правильно поняли в Кремниевой долине и создали стартап Nano Diamond Battery (NDB), заявив о намерении производить нано-батарейку со сроком службы в 28 000 лет. Вы только представьте: двадцать восемь тысяч лет! Особенность батарейки в том, что ей не нужен стартовый ток. Она готова отдавать, не получив извне ничего.
Батарея Nano Diamond, свободно масштабируемая по размеру и форме, может заменить все известные аккумуляторы в диапазоне от сотовых телефонов до электромобилей. В автомобиле NDB будет на 56,4% меньше, чем у сопоставимого литий-ионного аккумулятора.
Если кому интересно — нет, Илон Маск, мы не про тебя! — стартап ищет инвесторов. Первый прототип обещан в 2022 году, а готовая к употреблению супербатарея — в 2025. Есть шанс войти в вечность дважды: вписав свое имя в историю человечества в роли инвестора, и получая вечный доход.