Российские ученые готовы в пух и прах разнести электробудущее Илона Маска

Фото: Tesla
Чем больше аккумуляторов, тем дольше путь — электрокару было делегировано право олицетворять будущее, и бензиновый подход сегодня выглядит недостойным. Но как бы ни старался Илон Маск со своими потугами, прорыва не предвидится. Вместо новых технологий есть лишь новые материалы для аккумуляторов. То ли дело российские умельцы, готовые в щепки разбить мнимое электробудущее, да и не только Tesla.

Настойчивее всех войти в вечность старался Ford. Два раза подряд. Первый раз тиражом Ford-T, добившись настолько широкого покрытия планеты, что единовременно автомобилей этой модели на Земле было больше, чем всех машин вместе взятых.

Второй раз Ford к вопросу вечности подошел не 15-миллионным тиражом автомобиля, а единственным прототипом Nucleon с ядерной установкой на борту, показав в 1957 году макет. Чтобы избежать вопросов, зачем на дорогах в 2057 году будет нужен автомобиль столетней давности, компания обозначила рекордный пробег на одной ядерной капсуле в 8000 км.

То есть Ford вошел в историю, как автор технологии, дающей самый грандиозный запас хода, тем самым сместив публичное внимание от исторического пафоса к насущной проблеме поездок на максимальное расстояние. Впредь эту проблему никто не решал всерьез, по необходимости увеличивая заправочные объемы, добавляя топливные баки, вешая канистры.

Фото: NDB

Впрочем, мы прыгнули еще дальше. А что: ведь кто-то должен взяться за старое и по-настоящему шагнуть в вечность? Первые шаги в нужную сторону совершили физики Константин Новоселов из Нижнего Тагила и Андрей Гейм из Сочи. Когда оба стали британцами, то получили стабильные однослойные кристаллы графена, за что были удостоены Нобелевской премии в 2010 году.

Андрей Гейм на всякий случай подробно рассказал об открытии сильных спиновых токов и индуцированного током магнетизма в графене. Его правильно поняли в Кремниевой долине и создали стартап Nano Diamond Battery (NDB), заявив о намерении производить нано-батарейку со сроком службы в 28 000 лет. Вы только представьте: двадцать восемь тысяч лет! Особенность батарейки в том, что ей не нужен стартовый ток. Она готова отдавать, не получив извне ничего.

Батарея Nano Diamond, свободно масштабируемая по размеру и форме, может заменить все известные аккумуляторы в диапазоне от сотовых телефонов до электромобилей. В автомобиле NDB будет на 56,4% меньше, чем у сопоставимого литий-ионного аккумулятора.

Если кому интересно — нет, Илон Маск, мы не про тебя! — стартап ищет инвесторов. Первый прототип обещан в 2022 году, а готовая к употреблению супербатарея — в 2025. Есть шанс войти в вечность дважды: вписав свое имя в историю человечества в роли инвестора, и получая вечный доход.

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17 сентября 2020
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