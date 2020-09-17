Российские ученые готовы в пух и прах разнести электробудущее Илона Маска

Впрочем, мы прыгнули еще дальше. А что: ведь кто-то должен взяться за старое и по-настоящему шагнуть в вечность? Первые шаги в нужную сторону совершили физики Константин Новоселов из Нижнего Тагила и Андрей Гейм из Сочи. Когда оба стали британцами, то получили стабильные однослойные кристаллы графена, за что были удостоены Нобелевской премии в 2010 году.

Андрей Гейм на всякий случай подробно рассказал об открытии сильных спиновых токов и индуцированного током магнетизма в графене. Его правильно поняли в Кремниевой долине и создали стартап Nano Diamond Battery (NDB), заявив о намерении производить нано-батарейку со сроком службы в 28 000 лет. Вы только представьте: двадцать восемь тысяч лет! Особенность батарейки в том, что ей не нужен стартовый ток. Она готова отдавать, не получив извне ничего.

Батарея Nano Diamond, свободно масштабируемая по размеру и форме, может заменить все известные аккумуляторы в диапазоне от сотовых телефонов до электромобилей. В автомобиле NDB будет на 56,4% меньше, чем у сопоставимого литий-ионного аккумулятора.

Если кому интересно — нет, Илон Маск, мы не про тебя! — стартап ищет инвесторов. Первый прототип обещан в 2022 году, а готовая к употреблению супербатарея — в 2025. Есть шанс войти в вечность дважды: вписав свое имя в историю человечества в роли инвестора, и получая вечный доход.