Богатые россияне создали ажиотаж вокруг новых Bentley

В августе 2020 года россияне приобрели 98 новых машин из сегмента «люкс». Это на 5% больше, чем за этот же месяц прошлого года. Притом каждый третий автомобиль был марки Bentley, а каждый четвертый — это седан Mercedes-Maybach S-класса, которых приобрели 24 штуки. К слову, у немецкого бренда наблюдается падение (-8%) — видимо, обеспеченная публика бережет деньги в ожидании абсолютно нового «Майбаха».

Также в последний месяц лета своих владельцев нашли 21 новый Lamborghini (+24%) и 12 автомобилей Rolls-Royce (-43%). Опять же: у «Роллс-Ройса» на рынок очень скоро должен выйти Ghost следующего поколения, который пусть дороже, но гораздо круче предыдущего.

Оставшиеся 8 люксовых машин распределились между Ferrari (4 шт.), Maserati и Aston Martin (по 2 шт.). Этими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделилось агентство «Автостат».