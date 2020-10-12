Lexus привез в Россию самую «крутую» версию внедорожника LX

Спецсерия отличается накладками на переднем и заднем бамперах, а также любопытной цветовой гаммой: для интерьера можно заказать светло-коричневую обивку, а для кузова окраску темно-зеленым металликом. Завершают образ двухцветные колеса на 21 дюйм.

Вдобавок исполнение Heritage подразумевает наличие аудиосистемы премиум-класса Mark Levinson, а также пары экранов диагональю 11,6″ для задних пассажиров.

Если есть желание потратить 8 259 000 рублей, можно выбрать LX Heritage Black Vision. Ему положены двухцветные кованые диски, специальные бамперы, плюс черные элементы декора — дверные ручки, рейлинги и корпуса зеркал. Кроме того, такая машина выделяется затемненными фарами и фонарями.

Внутри приустствует ромбовидная прострочка на дверных панелях и креслах, а оформление салона теперь доступно… в черно-красном варианте. Интересно, оценят такую колеровку солидные покупатели Lexus LX?