Японцы предложили выгодные условия на покупку обновленного Infiniti QX80

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», основные изменения при переходе в новый модельный год случились внутри. Так, на панели приборов появился новый семидюймовый цветной дисплей, вместо монохромного, а по центру передней панели прописалась продвинутая медиасистема. Последняя располагает сразу двумя сенсорными экранами, диагональю семь и восемь дюймов, соответственно.

Теперь стало известно, что на кроссовер будет распространяться специальное кредитное предложение: при сроке кредита 24 месяца и авансе от 70% ставка составит всего 0,8% годовых.

Новое предложение должно особенно понравиться тем, кто покупает Infiniti QX80 через трейд-ин, ведь полученную сумму от продажи старого авто можно внести в качестве первоначального взноса.