Японцы предложили выгодные условия на покупку обновленного Infiniti QX80

Фото: Infiniti.
Совсем недавно российские дилеры марки Infiniti начали прием заказов на флагнманский кроссовер QX80 2020 модельного года. Как удалось узнать порталу «АвтоВзгляд», российский офис японский марки вдобавок запустил специальное кредитное предложение для этой модели.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», основные изменения при переходе в новый модельный год случились внутри. Так, на панели приборов появился новый семидюймовый цветной дисплей, вместо монохромного, а по центру передней панели прописалась продвинутая медиасистема. Последняя располагает сразу двумя сенсорными экранами, диагональю семь и восемь дюймов, соответственно.

Теперь стало известно, что на кроссовер будет распространяться специальное кредитное предложение: при сроке кредита 24 месяца и авансе от 70% ставка составит всего 0,8% годовых.

Новое предложение должно особенно понравиться тем, кто покупает Infiniti QX80 через трейд-ин, ведь полученную сумму от продажи старого авто можно внести в качестве первоначального взноса.

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26 октября 2020
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