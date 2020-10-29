АВТОВАЗ предложил сотрудникам новую схему покупки автомобилей

Фото: АВТОВАЗ.
Для работников АВТОВАЗа начала действовать программа «Ноль процентов по кредиту». Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», при покупке LADA Granta заводчанин может легко сэкономить 138 422 рубля.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что работник компании может записаться в очередь, и как только она подойдет, приобрести любую модель с 10-процентной скидкой. А недавно автогигант запустил новый механизм: сотрудникам предлагается взять автомобиль в кредит, а АВТОВАЗ оплатит по нему проценты, а заодно выдаст скидку на саму машину.

Для наглядности вазовцам даже предоставили расчет. Допустим, человек хочет приеобрести хорошо упакованную LADA Granta стоимостью 661 500 рублей. В этом случае скидка для сотрудников составит 5% или 33 075 рублей. Вдобавок флагман российского автопрома компенсирует проценты по кредиту — 47 227 ₽, поэтому по договору стоимость «Гранты» будет 581 198 «деревянных».

А если воспользоваться и госпрограммами «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», то дополнительно добавится 10-процентная скидка от государства — 58 120 рублей. В этом случае ежемесячный платеж по кредиту на 36 месяцев уменьшится до 6828 рублей, а общая выгода покупателя достинет 138 422 целковых! Так что работать на автозаводе — это выгодно.

страхование, производители, бюджетные авто, автокредит
29 октября 2020
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