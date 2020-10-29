АВТОВАЗ предложил сотрудникам новую схему покупки автомобилей

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что работник компании может записаться в очередь, и как только она подойдет, приобрести любую модель с 10-процентной скидкой. А недавно автогигант запустил новый механизм: сотрудникам предлагается взять автомобиль в кредит, а АВТОВАЗ оплатит по нему проценты, а заодно выдаст скидку на саму машину.

Для наглядности вазовцам даже предоставили расчет. Допустим, человек хочет приеобрести хорошо упакованную LADA Granta стоимостью 661 500 рублей. В этом случае скидка для сотрудников составит 5% или 33 075 рублей. Вдобавок флагман российского автопрома компенсирует проценты по кредиту — 47 227 ₽, поэтому по договору стоимость «Гранты» будет 581 198 «деревянных».

А если воспользоваться и госпрограммами «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», то дополнительно добавится 10-процентная скидка от государства — 58 120 рублей. В этом случае ежемесячный платеж по кредиту на 36 месяцев уменьшится до 6828 рублей, а общая выгода покупателя достинет 138 422 целковых! Так что работать на автозаводе — это выгодно.