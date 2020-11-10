В России будут продавать дешевый, но странный электромобиль Hoann EK01

Электромобиль Hoann EK01 представляет из себя трехдверный заднеприводный хетчбэк со скромной колесной базой 2150 мм. Снаряженная масса равна 890 кг, а дорожный просвет составляет небольшие 125 мм.

На одной зарядке машина может проехать до 105 км, что по нынешним временам очень мало. Время полного заряда батареи от обычной электрической розетки составляет около 8 часов. Кстати, столько же нужно было и первому российскому электромобилю — LADA Ellada, о котором уже мало кто помнит.

По информации издания Drom, цена машины в России привязана к доллару и составляет 15 000 долларов США. То есть по нынешнему курсу электрокар стоит более 1 100 000 рублей. Однако по предоплате модель можно будет приобрести от 499 000 рублей. Как китайцы смогут сделать такой аттракцион невиданной щедрости — не сообщается.

Как не сообщается и о дате получения ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на машину и старте начала продаж. Все это выглядит очень странно. Скорее, китайцы «прощупывают почву» и реальных электромобилей в продаже мы вряд ли увидим в ближайшем будущем. Тем более, что субкомпактные машины никогда не пользовались у россиян симпатией.

Напомним, что ранее из России ушла культовая марка Smart, поскольку руководством Daimler было принято решение о переводе всего модельного ряда бренда на электротягу. Немцы решили, что инвестировать в сертификацию машин на электричестве, да еще с обязательной системой ЭРА-ГЛОНАСС нецелесообразно.