Infiniti запустила в России «вкусные» кредитные программы

В декабре продолжают действовать фирменные условия на обновленный QX80 — купить флагманскую модель можно по ставке 0,8% при сроке кредита 2 года. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», этот вариант очень выгоден при использовании трейд-ина, так как позволяет использовать деньги от продажи в качестве первоначального взноса.

Кроме того, в декабре Infiniti запускает обновленную программу Infiniti Invite. Теперь срок кредитования может варьироваться от двух до четырех лет, а сумма остаточного платежа — от 30% до 60% вместо прежних 40%. Когда действие договора закончится клиенту предложат обменять старый автомобиль на новый (по программе trade-in), оставить машину себе, выплатив остаточный платеж, либо — пролонгировать срок кредита на 3 года.

Основной плюс Infiniti Invite — низкие ежемесячные платежи. Кроме того, программа позволяет купить новенький Infiniti, имея всего 20% от его стоимости. Кстати, в кредит можно включить страхование каско.

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