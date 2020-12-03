Новая «Ока» 2021: названы цены и дата премьеры

Последователь пресловутой «Оки», получивший модельное имя «Кама-1», дебютирует 10 декабря на форуме Минобрнауки в Москве. Правда, пока лишь в статусе опытно-промышленного образца. В серию же электрокар должен отправиться в следующем году. Да, должен, но не обязан. Много ли найдется желающих прикупить небольшую машинку на электротяге, выложив из кармана под миллион кровно заработанных? Отнюдь!

Впрочем, наладить производство действительно могут. Особенно если новинку, умеющую без дополнительной зарядки преодолевать около 250 километров пути, «определят» под госнужды. Скажем, помогать с доставкой корреспонденции, как это планировалось с электрическими моделями Renault в рамках договора с «Почтой России».

Правда, заказчик проекта — ПАО «КамАЗ» — не очень-то готов разместить производство сомнительной новинки на своих мощностях. Хотя, если верить планам, объем выпуска должен составить не менее 20 000 экземпляров в год. Где же их будут «клепать»? В общем, вопросов относительно реализации идеи пока больше, чем ответов. Что, впрочем, не отнимает у «Центра компетенций НТИ СПбПУ Новые производственные технологии» права показать свой продукт широкой аудитории. Пусть и в узких кругах.