Jaguar XF после обновления подорожал почти на миллион

Для справки отметим, что дореформенный вариант 3 658 000 рублей. То бишь за новые бамперы, светодиодную оптику и полностью новый салон, где доминирующее положение занимает изогнутый экран медиасистемы Pivi Pro диагональю аж 11,4 дюйма, предстоит доплатить без малого один миллион постоянно дешевеющих рублей.
Помимо передней панели, под замену пошли передние кресла и обивки дверей, не считая мелкой фурнитуры. Кроме того, на центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная консоль, дополненная двумя вращающимися рукоятками. Впрочем, почти такой же интерьер получил кроссовер F-Pace.
В Россию Jaguar XF 2021 модельного года будет поставляться с одним из двух четырехцилиндровых двухлитровых двигателей серии Ingenium — дизельным мощностью 199 л. с. и 249-сильным бензиновым. Все версии модели имеют 8-ступенчатый «автомат».
Из интересного отметим систему динамического распределения крутящего момента, а также ассистент адаптации к дорожному покрытию, которые повышают управляемость и безопасность автомобиля во время движения.
И еще. В этом году легендарный Jaguar E-Type празднует 60-летие. По этому случаю подразделение Jaguar Classic восстановило 12 оригинальных машин до состояния «новых из салона»! Портал «АвтоВзгляд» разузнал подробности этого проекта.