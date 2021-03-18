Jaguar XF после обновления подорожал почти на миллион

Для справки отметим, что дореформенный вариант 3 658 000 рублей. То бишь за новые бамперы, светодиодную оптику и полностью новый салон, где доминирующее положение занимает изогнутый экран медиасистемы Pivi Pro диагональю аж 11,4 дюйма, предстоит доплатить без малого один миллион постоянно дешевеющих рублей.

Помимо передней панели, под замену пошли передние кресла и обивки дверей, не считая мелкой фурнитуры. Кроме того, на центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная консоль, дополненная двумя вращающимися рукоятками. Впрочем, почти такой же интерьер получил кроссовер F-Pace.