Названы российские цены на универсал Porsche Taycan

От обычного «Тайкана» версия Cross Turismo отличается не только наличием пятой двери, но и большей высотой кузова. Кроме того, для любителей путешествий имеются багажные рейлинги и специальное велокрепление, что позволяет поднять пятую дверь, не снимая «велики». Это платные опции, притом если собрать все «допы» воедино, ценник машины подскочит до 17 миллионов!

Также для пятидверки можно заказать перенастроенную подвеску, с которой дорожный просвет будет на 30 миллиметров больше, и защитные накладки по углам бамперов.

В плане техники новинка предлагает полный привод и аккумулятор максимально возможной емкости на 93,4 кВт∙ч. В продажу пойдут исполнения Taycan 4 Cross Turismo отдачей 380 л. с. и Taycan 4S мощностью 490 л. с., притом пиковые показатели этих авто — 476 и 571 л. с. соответственно.

И продолжая тему очень дорогих моделей: обновленный кроссовер Bentley Bentayga, наконец, стал доступен для российских миллионеров. На нашем рынке за роскошный кроссовер марка просит 17 420 000 рублей.