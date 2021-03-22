Volkswagen представил «футбольный» Polo дороже миллиона рублей

Цены таковы: с 1,6-литровым атмосферником отдачей 110 л. с. и пятиступенчатой «механикой» машина будет стоить 1 129 900 рублей. Еще 50 000 придется отстегнуть дилеру при желании заменить механическую коробку автоматической.

Наконец, со 125-сильным турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым пресектевным роботом новинка будет стоить 1 227 900 рублей. То есть выходит, что «околофутбольное настроение» доплата составит всего 41 000 «целковых». И это весьма выгодное предложение!

Кстати, недавно Volkswagen рассказал, насколько отличаются машины российской сборки по качеству