У россиян появилась возможность досрочно купить юбилейную версию Jeep Wrangler

Фото производителя.
В этом году без преувеличения культовой марке Jeep исполняется 80 лет. В честь юбилея заокеанский бренд выпустит специальные версии для внедорожника Wrangler. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинку можно приобрести прямо сейчас, а не 21 апреля, как планировалось изначально.

Лимитированный тираж получил символичное название 80th Anniversary. Jeep Wrangler из особого тиража отличается броским стайлинг-пакетом, дизайнерскими колесными дисками, матовым темно-серым цветом кузова Granite Crystal.

Есть изменения и в интерьере, где появилась оригинальная отделка салона, включая обивку кресел с ромбовидным рисунком, вольфрамовой контрастной прострочкой и глянцевыми декоративными черными вставками. Принадлежность к празднику подчеркивают таблички и шильдики.

Фото производителя.

Первыми приобрести автомобиль из ограниченной серии смогут приобрести пользователи «СберАвто», сервиса для выбора и покупки автомобилей онлайн. На этой площадке продажи только что стартовали, а в других местах они начнутся только 21 апреля.

Кстати, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, в Россию приехал первый и пока единственный экземпляр нового Jeep Grand Cherokee. Автомобиль прибыл к нам для начала необходимых процедур по омологации и сертификации.

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2 апреля 2021
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