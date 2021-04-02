У россиян появилась возможность досрочно купить юбилейную версию Jeep Wrangler

Лимитированный тираж получил символичное название 80th Anniversary. Jeep Wrangler из особого тиража отличается броским стайлинг-пакетом, дизайнерскими колесными дисками, матовым темно-серым цветом кузова Granite Crystal.
Есть изменения и в интерьере, где появилась оригинальная отделка салона, включая обивку кресел с ромбовидным рисунком, вольфрамовой контрастной прострочкой и глянцевыми декоративными черными вставками. Принадлежность к празднику подчеркивают таблички и шильдики.
Первыми приобрести автомобиль из ограниченной серии смогут приобрести пользователи «СберАвто», сервиса для выбора и покупки автомобилей онлайн. На этой площадке продажи только что стартовали, а в других местах они начнутся только 21 апреля.
Кстати, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, в Россию приехал первый и пока единственный экземпляр нового Jeep Grand Cherokee. Автомобиль прибыл к нам для начала необходимых процедур по омологации и сертификации.