У россиян появилась возможность досрочно купить юбилейную версию Jeep Wrangler

Первыми приобрести автомобиль из ограниченной серии смогут приобрести пользователи «СберАвто», сервиса для выбора и покупки автомобилей онлайн. На этой площадке продажи только что стартовали, а в других местах они начнутся только 21 апреля.

Кстати, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, в Россию приехал первый и пока единственный экземпляр нового Jeep Grand Cherokee. Автомобиль прибыл к нам для начала необходимых процедур по омологации и сертификации.