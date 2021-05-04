АВТОВАЗ резко поднял цены на автомобили LADA

Те, кто посетил дилерские центры LADA в первомайские выходные, были неприятно удивлены: продукция тольяттинского автогиганта стала дороже на весомые 9000—30 000 рублей. Скажем, LADA Granta прибавила от 9 до 19, а LADA Vesta — от 20 до 30 тысяч. «Однако», — сказал бы небезызвестный герой «12 стульев» Киса Воробьянинов.

Не обошла весенняя смена ценников и другие модели. Так, LADA XRAY стала дороже на 12 000 ₽, а за ее кросс-версию теперь придется отдать на 22 000 ₽ больше.

Все автомобили семейства LADA Largus подорожали на 20 000, а внедорожники LADA Niva Legend — на 12—17 тысяч… Желающим обзавестись LADA Niva Travel придется дополнительно приготовить от 17 до 21 тысячи.

Кстати, как неоднократно предсказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начинает перенос производства LADA Niva Travel на основную производственную площадку — линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца лета, после чего завод «LADA Запад Тольятти» будет законсервирован.