АВТОВАЗ резко поднял цены на автомобили LADA

Фото: ctnews.ru.
Бюджетные модели становятся все менее бюджетными… Даже автомобили LADA в «сочных» комплектациях нынче стоят больше миллиона рублей. Да и в базовых версиях отечественные авто перестали быть доступными: скажем, за LADA Vesta дилеры сейчас просят уже минимум 743 900 «целковых». А к концу года, похоже, вазовский флагман будет стоить около 800 000 «деревянных», ведь начиная с января АВТОВАЗ успел переписать ценники аж трижды.

Те, кто посетил дилерские центры LADA в первомайские выходные, были неприятно удивлены: продукция тольяттинского автогиганта стала дороже на весомые 9000—30 000 рублей. Скажем, LADA Granta прибавила от 9 до 19, а LADA Vesta — от 20 до 30 тысяч. «Однако», — сказал бы небезызвестный герой «12 стульев» Киса Воробьянинов.

Не обошла весенняя смена ценников и другие модели. Так, LADA XRAY стала дороже на 12 000 ₽, а за ее кросс-версию теперь придется отдать на 22 000 ₽ больше.

Все автомобили семейства LADA Largus подорожали на 20 000, а внедорожники LADA Niva Legend — на 12—17 тысяч… Желающим обзавестись LADA Niva Travel придется дополнительно приготовить от 17 до 21 тысячи.

Кстати, как неоднократно предсказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начинает перенос производства LADA Niva Travel на основную производственную площадку — линию Niva Legend. Проект планируется завершить до конца лета, после чего завод «LADA Запад Тольятти» будет законсервирован.

авторынок, производители, бюджетные авто
4 мая 2021
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