Названы рублевые цены на рестайлинговые хетчбэки MINI

Фото производителя.
В начале года марка MINI обновила хетчбэки и кабриолет. И хотя дело ограничилось только сменой бамперов да внедрением диодной оптики, выглядеть «миники» стали чрезвычайно стильно. В салоне обновились дефлекторы вентиляции, селектор коробки и руль, а медиасистема разжилась более современной начинкой.

Тайной оставались лишь российские ценники. Теперь этот факт рассекречен: так, стоимость нового трехдверного Mini начинается от 2 200 000 рублей, а за пятидверку попросят от 2 260 000. Притом ценник не зависит от того, какая установлена коробка — роботизированная или механическая.

В базовую версию включены спортивное рулевое колесо, светодиодные фары, датчик дождя, мультимедийная система MINI Visual Boost, динамический круиз-контроль, а также обогрев ветрового стекла.

Кроме того, базовая линия дополнена пакетом Comfort. Он содержит двухзонный климат-контроль, складывающиеся зеркала, передний центральный подлокотник и несколько отделений для хранения вещей.

Что, соблазнились? Вот только далеко не факт, что в текущих реалиях вы найдете «живой» экземпляр у дилеров. Ждать машину придется несколько месяцев.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент
19 мая 2021
67