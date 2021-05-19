Названы рублевые цены на рестайлинговые хетчбэки MINI

Тайной оставались лишь российские ценники. Теперь этот факт рассекречен: так, стоимость нового трехдверного Mini начинается от 2 200 000 рублей, а за пятидверку попросят от 2 260 000. Притом ценник не зависит от того, какая установлена коробка — роботизированная или механическая.

В базовую версию включены спортивное рулевое колесо, светодиодные фары, датчик дождя, мультимедийная система MINI Visual Boost, динамический круиз-контроль, а также обогрев ветрового стекла.

Кроме того, базовая линия дополнена пакетом Comfort. Он содержит двухзонный климат-контроль, складывающиеся зеркала, передний центральный подлокотник и несколько отделений для хранения вещей.

Что, соблазнились? Вот только далеко не факт, что в текущих реалиях вы найдете «живой» экземпляр у дилеров. Ждать машину придется несколько месяцев.