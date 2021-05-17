Японцы заменят Mitsubishi Pajero новейшим кроссовером

В России продажи Pajero были свернуты еще два года назад, а сейчас сдался последний рынок — австралийский. Именно туда отправилась прощальная партия из 800 машин, которые отличаются памятным декором: у финального тиража на кузова[ наклеены шильдики, свидетельствующие об уникальности каждого экземпляра.

На этом существование внедорожника-легенды закончено: у маленькой, но гордой фирмы нет денег, чтобы сделать новое поколение рамного внедорожника.

Впрочем, намоленное имя, скорее всего, не сгинет на свалке истории. Есть версия, что Mitsubishi возьмет свежий Nissan Pathfinder, чтобы сделать из него новую флагманскую модель. Но это будет уже большой кроссовер вместо полноценного гряземеса…

Кстати, компания Mitsubishi Motors только что опубликовала годовой отчет, который выглядит не слишком позитивным: убыток «трех бриллиантов» составил 2,9 млрд долларов! Впрочем, с выходом новейшего «Аутлендера» ситуация должна стать лучше, а вдобавок «Мицу» решила возродить подразделение Ralliart.