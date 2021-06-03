В России начались продажи обновленного Infiniti QX80

Первое и главное — Infiniti QX80 получил новую мультимедийную систему InTouch, которой полагается пара тачскринов диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой интерфейсов Apple Carplay и Android Auto. Благодаря двум дисплеям, у водителя есть возможность менять настройки автомобиля на нижнем экране, не прерывая работу навигационной системы или интерфейса на верхнем.

Дисплеи высокой четкости (с разрешением 1280x768) отличаются улучшенной графикой, а быстродействие системы обеспечивает четырехъядерный процессор и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.