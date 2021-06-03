В России начались продажи обновленного Infiniti QX80

Первое и главное — Infiniti QX80 получил новую мультимедийную систему InTouch, которой полагается пара тачскринов диагональю 7 и 8 дюймов и поддержкой интерфейсов Apple Carplay и Android Auto. Благодаря двум дисплеям, у водителя есть возможность менять настройки автомобиля на нижнем экране, не прерывая работу навигационной системы или интерфейса на верхнем.
Дисплеи высокой четкости (с разрешением 1280x768) отличаются улучшенной графикой, а быстродействие системы обеспечивает четырехъядерный процессор и увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти.
Поддержка Apple Carplay и Android Auto позволяет транслировать изображение со смартфона на дисплей системы InTouch. В общей сложности мультимедийная система Infiniti QX80 2021 года поддерживает свыше 150 приложений операционной системы Android и около 30 приложений IOS.
Между тем, премиальный внедорожник Infiniti QX80 в очередной — уже пятый по счету — раз стал лучшим в классе по суммарным затратам на содержание. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему рамная машина с атмосферной «восьмеркой», оказалась столь необременительной во владении.