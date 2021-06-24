Ставший роскошнее Lexus LS доехал до России

Модификаций всего две. С задним приводом топовый Lexus оснащён атмосферником 3.5 (316 л. с.), а с полным приводом — битурбомотором 3.4 (422 л. с.), который обрёл иные нагнетатели. Десятиступенчатый «автомат» прежний, но программа управления была переписана.

Флагману марка полагаются система управления дальним светом, расширенный комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+. Кроме того, в салоне флагмана теперь установлено так называемое «цифровое зеркало» заднего вида.

Стартовый ценник — 7 147 000 рублей, но при желании стоимость такого седана можно перевести за одиннадцать миллионов. Машины уже можно заказать, притом только для обновленного Lexus LS можно выбрать специальный цвет Lunar Silver (искрящийся серый металлик) — он наносится по уникальной технологии для идеально гладкого, практически зеркального покрытия.

И продолжая тему больших дорогих «японцев». Премиальный внедорожник Lexus LX нового поколения готовится к премьере, которая должна состояться в августе-сентябре. Уже известно, что автомобиль будет кардинально отличаться от соплатформенного Toyota Land Cruiser 300, чья премьера прошла совсем недавно.