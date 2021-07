У Skoda Octavia появилась долгожданная «бюджетная» версия в России

Четырехцилиндровый двигатель 1.6 MPI отдчаей 110 л. с. выпускается на калужском заводе компании Volkswagen. С ним Skoda Octavia ускоряется до «сотни» за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 198 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет весьма привлекательные 6,1 литра на каждые 100 километров пробега.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинка будет предлагаться в комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. В исполнении Active Plus с двигателем 1.6 MPI и механической 5-ступенчатой коробкой передач лифтбэк предлагают за 1 490 000 рублей.

Расширение предложения по модели Octavia отражает наше стремление отвечать на все ожидания клиентов. Уверен, что благодаря богатому выбору моторов, пополнившемуся популярным двигателем 1.6 MPI теперь и с механической трансмиссией, найти свою Octavia станет еще проще, — рассказал нам Томаш Духонь, руководитель отдела продаж ŠKODA AUTO Россия.

Кроме того, для «Октавии» четвертого поколения появилась инновационная система кругового обзора Area View. Благодаря широкоугольным объективам четырех камер с углом обзора 180° спереди и сзади поле зрения водителя расширяется на 90° слева и справа от передней и задней точек автомобиля.

Skoda Octavia — знаковая модель для чешского бренда. Оттого выводя на рынок новое поколение лифтбэка, команда разработчиков не имела права на ошибку. Чехи избрали проторенный другими моделями концерна Volkswagen путь, который привел их практически в новый сегмент рынка. Что из этого вышло, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе тест-драйва.