Зачем АВТОВАЗ выпускает «облысевшие» версии автомобилей LADA

На самом деле, родной АВТОВАЗ перехитрил всех! Пока мировой автопром страдает от острейшей нехватки электронных микрочипов, в Тольятти просто убрали из автомобилей те опции, для которых как раз недостает дефицитных микросхем. Так, собственно, и появилась комплектация Comfort Light: она уже доступна для семейства Vesta, хетчбэков XRAY и универсалов Largus.

При этом, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры «российского бренда №1», покупатели довольны появлением «облысевших» вариантов. Такие экземпляры можно купить здесь и сейчас, поскольку они есть на дилерских площадках, а инсталлировать медиасистему и мультируль автосалоны готовы своими силами.

При этом ценник упрощенных новинок — вполне гуманный. В исполнении Comfort Light за LADA Vesta просят отдать 808 900 рублей, Lada XRAY стоит 803 900, а Largus предлагается за 840 900 «целковых».

А вообще, скоро под маркой LADA не останется машин дешевле миллиона… Ведь АВТОВАЗ готовит новую ценовую стратегию: в течение ближайших пяти лет российский автогигант планирует шагнуть «на ступеньку вверх», в более дорогой сегмент.