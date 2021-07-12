Россияне изменили Toyota Camry с Kia K5

Если взглянуть на данные, опубликованные Ассоциацией европейского бизнеса, то окажется, что с января по июнь 2021 года в России было продано 15 276 автомобилей Kia K5. Тогда, как Toyota Camry разошлась тиражом 14 916 экземпляров, лишь немного не дотянув до «чемпионского титула».

Добавим, что за «японку» сейчас просят от 1 896 000, а за «кореянку» — от 1 699 900 рублей. Но дело, похоже, не только в более интересной цене! К5 — совершенно новый автомобиль с очень удачным дизайном и многими инновационными решениями и по части техники, и в плане опций комфорта.

Также следует сказать, что конструктивно Kia K5 не имеет ничего общего с Optima. Его колесная база больше, чем у Optima на 45 мм, а высота кузова меньше на 20 мм, а значит, у них разные «тележки». Остальные подробности об этой модели можно узнать из тест-драйва портала «АвтоВзгляд».