РГС Банк запустил программу финансирования государственных и корпоративных закупок

По условиям программы автопроизводитель уступает РГС Банку право требовать оплату контракта с исполнителя госзаказа (дилера). Взамен он получает финансирование сразу после поставки. Благодаря финансовому инструменту, уменьшающему риски несвоевременного получения оплаты по выполненным договорам, исполнители государственных и муниципальных заказов проявляют гораздо больше интереса к участию в госзакупках.

Основная особенность данного продукта — невозможность передачи транспортных средств по условиям тендера в залог. Предметом залога в данном случае служат права требования по залоговому счету. Срок лимита финансирования равен сроку государственного контракта на поставку. Возможен пересмотр лимитов финансирования в меньшую сторону, а также их досрочное закрытие по итогам мониторинга. В рамках кредитной программы предусмотрен льготный период для дилеров, когда плату за финансирование перечисляет банку автопроизводитель, а дилер получает беспроцентную отсрочку на срок до 90 дней.

«Бюджетным и корпоративным заказчикам зачастую бывает необходима отсрочка оплаты по договорам или небольшая задержка расчетов с поставщиками до выполнения ими своих обязательств. Как известно, большая часть госконтрактов реализуется без авансовых платежей, поэтому подрядчики в госзакупках оказываются в затруднительном положении, — прокомментировала Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка. — Следуя тенденциям рынка, мы создали подобный актуальный продукт с параметрами, выгодными для предприятий из сферы автобизнеса, наших приоритетных клиентов».

ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, ОГРН 1027739004809, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, к. 1