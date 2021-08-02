Почему дилеры выступают против онлайн-площадок по продаже автомобилей

Не секрет, что онлайн-агрегаторы (или, как их еще называют, «классифайды») стали удобным и популярным местом для продажи секонд-хенда: многие дилеры сегодня проводят благодаря интернету 70—80% от общего числа всех сделок.

Но если для частника услуги виртуальных досок объявлений бесплатны, то дилерам приходится платить за размещение и продвижение. По некоторым данным, сейчас средняя стоимость публикации одного предложения составляет около 8000 рублей.

В итоге, члены ассоциации «Российские автодилеры» посчитали, что это слишком много, а потому надумали создать собственный классифайд. Что из этого получится, покажет время, но вряд ли флагманы этого рынка отдадут свой кусок хлеба без серьезного боя.

Между тем, спрос на рынке подержанных авто растет месяц от месяца. Однако это не отменяет того факта, что задача продать подороже и побыстрее свою «бэушку» не столь проста, как кажется. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о нюансах этого процесса.