РГС Банк запустил сервис купли-продажи авто между физлицами на маркетплейсе Bankauto.ru

Основное преимущество маркетплейса РГС Банка для покупателей автомобилей у частных лиц — интуитивно понятная и прозрачная система: от выбора машины до одобрения кредита в случае необходимости. Любой понравившийся автомобиль легко проверить, например, узнать про историю обслуживания или аварийное прошлое (ДТП, пробег и пр.), а рассмотрение заявки на кредит займет не более 15 минут. Финансирование можно получить на срок от 12 до 60 месяцев и на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей, по выгодной ставке от 5,9% годовых. При этом отсутствуют требования по стоимости автомобиля, стране производства, марке ТС, а также первоначальному взносу.

«Мы стремимся сделать Bankauto.ru универсальной платформой, на которой клиент может получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Это значительно экономит время и ускоряет процесс купли-продажи машины. Каждая отдельная функция маркетплейса продумана под определенную потребность автолюбителя и реализуется с максимальным комфортом для наших пользователей. На платформе присутствуют только проверенные пользователи и автомобили, а онлайн-оценка авто и публикация объявлений бесплатны. Клиенту остается только зайти на сайт, воспользоваться сервисом и один раз встретиться с продавцом, покупателем или дилером для завершения сделки», — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

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