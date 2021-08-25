РГС Банк — в ТОП-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов

В I полугодии 2021 года розничное кредитование РГС Банка продолжило расти опережающими рынок темпами. Розничный кредитный портфель РГС Банка за этот период вырос на 50%, до 82,2 млрд рублей (13,5% — по рынку). Это позволило кредитной организации войти в ТОП-30 крупнейших банков в России по размеру кредитного портфеля физических лиц, поднявшись на 8 позиций и заняв 28 место. Объем продаж розничных кредитных продуктов за 6 месяцев 2021 года увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,8 млрд рублей. Банк вышел на 19 место в банковской системе по данному показателю.

Еще более значительный рост, на 70%, продемонстрировал портфель автокредитов, увеличившийся за 6 месяцев с 37,3 до 63,7 млрд рублей. Объем выдач в автокредитовании составил 40,3 млрд рублей по сравнению с 15,5 млрд рублей за первые 6 месяцев 2020 года. На 30.06.2021 РГС Банк вошел в ТОП-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов с долей рынка в 8%.

Алексей Токарев, Президент — Председатель Правления РГС Банка: «В I полугодии 2021 года РГС Банк увеличил долю в ключевых направлениях кредитования, существенно опередив динамику рынка. Банк вошел в ТОП-5 крупнейших банков в сегменте автокредитования. Также вместе с ростом бизнеса улучшаются финансовые показатели за счет роста операционных доходов и снижения стоимости рисков. Мы планируем продолжить расти высокими темпами во II полугодии 2021 года по объемам бизнеса и существенно улучшить показатели операционной эффективности».

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