Подержанные машины в России подорожали на треть в августе

Средняя цена автомобиля с пробегом в России в августе этого года достигла отметки 800 000 рублей. Года назад, в августе 2020 года, она составляла 600 000 рублей, сообщал «Автостат». Таким образом, изменение составило 200 000 рублей. Это соответствует росту стоимости на треть (33,3%).

Августовские цены на подержанные машины выросли и по сравнению с уровнем июля. Подорожание составило, в среднем, 39 000 рублей или 5,1%. С начала 2021 года рост стоимости «бэушек» составил 112 000 рублей или 16,3%. Напомним, что в январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке составляла 688 000 рублей.