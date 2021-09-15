К дилерам прибыли кроссоверы Geely Atlas Pro в трех комплектациях

По сути, Geely Atlas Pro представляет из себя модернизированный вариант кроссовера Atlas, который уже знаком российским покупателям. Новинку отличает богатый функционал и гибридный силовой агрегат.

Так, в оснащении SUV из Поднебесной есть цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, мультимедийно-развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, функция подключения мобильных устройств через Bluetooth-модуль и технология дублирования экрана смартфона на штатном мониторе.

На выбор — три комплектации: Luxury, Flagship и Flagship+. В арсенале старших версий: адаптивный круиз, системы автоматического переключения дальнего света и экстренного торможения, функции распознавания пешеходов, слежения за разметкой и чтения дорожных знаков. А еще кроссовер оснащен электроприводом пятой двери, беспроводной зарядкой для смартфона и «атмосферной» подсветкой салона. Приятным дополнением является большая панорамная крыша с люком.

Автомобиль доступен с единственным 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 177 л. с., разработанным вместе с Volvo. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод — полный.

Стоит отметить, что «Атлас Про» располагает редкой для российского рынка системой «мягкого гибрида», состоящей из стартер-генератора, конвертера и 48-вольтовой батареи. Такая установка обеспечивает тихий и плавный пуск, минимизирует вибрации и компенсирует эффект «турбоямы».