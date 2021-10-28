Китайский Exeed TXL после обновления подорожал на 400 000 рублей

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, какие перемены принес рестайлинг. Поэтому не будем повторяться, а раскроем главное — сами цены. Как и прежде, на выбор предложены две комплектации/ Они стали намного богаче, однако цена разом выросла почти на 400 000 рублей! В к омпрлектации Luxury новинка стоит 2 699 900, а в исполнеении Flagship — 2 899 900 «целковых».

И продолжая тему «поднебесного» автопрома. Российских автомобилистов опросили, насколько опыт эксплуатации соответствует их реальным ожиданиям от приобретенного автомобиля. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», исследование, в котором по каждой модели высказались не менее 100 респондентов, принесло любопытные результаты.