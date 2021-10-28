Китайский Exeed TXL после обновления подорожал на 400 000 рублей

Фото производителя.
С некоторых пор компания Chery отказалась от «двойного» бренда Cheryexeed — теперь китайский «премиум» будет продаваться под маркой Exeed. Первым новую эмблему примерил обновленный кроссовер TXL, на который российский офис только что навесил ценники.
Алексей Кованов

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, какие перемены принес рестайлинг. Поэтому не будем повторяться, а раскроем главное — сами цены. Как и прежде, на выбор предложены две комплектации/ Они стали намного богаче, однако цена разом выросла почти на 400 000 рублей! В к омпрлектации Luxury новинка стоит 2 699 900, а в исполнеении Flagship — 2 899 900 «целковых».

И продолжая тему «поднебесного» автопрома. Российских автомобилистов опросили, насколько опыт эксплуатации соответствует их реальным ожиданиям от приобретенного автомобиля. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», исследование, в котором по каждой модели высказались не менее 100 респондентов, принесло любопытные результаты.

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28 октября 2021
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