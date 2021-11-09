DAF выпустил новое поколение грузовиков, которое уже считается дефицитом

Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что именно DAF стал первым производителем грузовой техники, который представил следующее поколение тягачей, разработанное по новым требованиями ЕС. Удлинив переднюю часть кбины на 16 см и уделив максимум внимания аэродинамике, голландский производитель смог снизить расход топлива на 10 % и примерно на столько же сократить выбросы CO2.

— DAF — не просто первая, а единственная компания, сделавшая это. Это значит, что наши новые магистральные тягачи — XF, XG и XG+ — станут эталоном отрасли с точки зрения экономичности, безопасности и комфорта, — подчеркнул президент DAF Trucks Гарри Уолтерс.

Все эти новшества очень заинтересовали перевозчиков: всего через месяц после официального запуска, DAF получил более 1000 заказов от клиентов на грузовики нового поколения! Притом покупатели готовы ждать поставок машин аж до начала следующего года.