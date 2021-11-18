Porsche Taycan получил «заряженную» версию GTS

Для начала отметим, что Taycan Sport Turismo — не что иное, как знакомый нам Taycan Cross Turismo, но без «задранного» на 20 мм клиренса. Также у него нет псевдовнедорожного обвеса, а задний спойлер окрашен в цвет кузова.

Если говорить о силовой установке, то у версии GTS она выдает почти 600 л. с., то есть по мощности модель стоит на ступеньку ниже 680-сильного Taycan Turbo.

В списке оснащения Taycan GTS значатся матричная оптика, оригинальный передний бампер и накладки на пороги, тормозные диски диаметром 390 мм и другие опции. Кроме этого, инженеры изменили настройки ходовой части и системы Porsche Electric Sport Sound, которая дарит электрокару сочный звук мотора.

Что касается цен, то в России седан оценили в 9 770 000 рублей, а универсал будет стоить от 9 840 000 рублей. Новинки приедут в салоны дилеров весной 2022 года.