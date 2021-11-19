Honda сворачивает продажи кроссовера Pilot в России

Восьмиместный Pilot третьего поколения появился на российском рынке в 2016 году. Его поставляли с 3-литровым 249-сильным V6, который сочетался с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. За машину просили почти 3 900 000 рублей, но наши граждане не спешили выстраиваться в очередь, предпочитая конкурентов — Toyota Highlander и Chevrolet Tahoe.

Сейчас новый Pilot уже почти не найти. Единственной моделью Honda в России остался кроссовер CR-V, но и он скоро исчезнет, ведь японцы намерены покинуть российский рынок до конца года.