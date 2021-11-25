АВТОВАЗ готовит очередное большое подорожание автомобилей LADA

Итак, очередная смена рекомендованных ценников состоится 1 декабря: в первый день календарной зимы Granta прибавит 7 000, XRAY и Niva Legend — 8 000, а Vesta, XRAY Cross и Largus — 10 000 рублей. Цена внедорожника Niva Travel увеличится на 9 000 «целковых». Это будет седьмое массовое повышение цен на автомобили LADA в 2021 году, уточняет сайт «Лада.Онлайн».

Но опять же, повторим: к реальному положению дел рекомендованные производителем розничные цены не имеют никакого отношения! Скажем, сейчас дилеры запросто берут за установку ковриков в бюджетные авто по 400 000 рублей.

Таковы гримассы дефицита автокомпонента… Более того, АВТОВАЗ начал принимать от дилеров заказы на январь 2022 года, но, как сообщают продавцы, с некоторыми позициями возникли неожиданные проблемы. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.