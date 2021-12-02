В России названы цены на большой кроссовер Exeed VX

Фото из открытых источников
На российский рынок официально вышел новый семиместный китайский кроссовер Exeed VX. Модель предлагают с единственным силовым агрегатом, зато только в богатых версиях. Уже известны и цены.
Виктор Васильев

Изначально российское представительство китайской марки Chery начало продвигать свои премиальные кроссоверы под брендом Cheryexeed, но потом от двойного бренда отказались решив сконцентрироваться на исходном названии Exeed. Напомним, оно известно в Китае с 2018 года. Первенцем марки стал рестайлинговый кроссовер Exeed TXL, а сейчас на сцену выходит семиместный VX.

Старшую модель премиального суббренда в России станут продавать в двух комплектациях — Luxury и President. Базовый «прайс» стартует от 3 299 900 рублей, а за «президентскую» версию придется выложить 3 599 900 рублей.

Оснащение VX богато. Оно включает полностью светодиодную оптику, панорамный люк, кожаный салон, обогрев лобового стекла, руля, трехзонный климат-контроль и другие опции. «Президентская» щеголяет 20-дюймовыми колесами, подсветкой порогов, дополнительные регулировки водительского кресла и ионизатором воздуха.

Что касается силового агрегата, то под капотом VX работает 2-литровый наддувный двигатель мощностью 249 л. с., который сочетается с 7-ступенчатым роботом Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. А система полнгого привода реализована с помощью электромагнитной муфты производства BorgWarner.

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2 декабря 2021
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