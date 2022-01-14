Как Hyundai оградит покупателей от проблем при покупке подержанного автомобиля

С помощью онлайн-сервиса UKA, каждый покупатель подержанного автомобиля Hyundai сможет посмотреть полную сервисную историю модели, что избавляет от массы проблем. Непосредственно покупка тоже происходит онлайн, а это сводит к минимуму количество назойливых звонков от перекупов. В итоге остается лишь приехать к дилеру и забрать автомобиль.

UKA — молодой сервис. С его помощью в прошлом году корейцы продали около 300 машин, однако количество пользователей программы достигло уже 14 000 человек. Сейчас в программе участвуют 125 дилера, и это количество может быть расширено. За каждый автомобиль на платформе отвечает как бренд Hyundai, так и дилер, что служит неплохой гарантией надёжности.