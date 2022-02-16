Роскошный кроссовер Maserati Levante возвращается в Россию

Итак, Maserati Levante будет доступен в комплектациях GT, Modena и Trofeo c максимально широкой гаммой моторов. Базовым вариантом станет 4-цилиндровый двухлитровый бензиновый агрегат, что работает вместе с 48-вольтовой гибридной системой. На ступеньку выше встанет трехлитровый битурбо, а место флагмана займет V8 объемом 3,8 литра.

Кстати, топовый битурбомотор — это агрегат Ferrari F154. В зависимости от степени форсировки он может выдавать 530 или 580 л. с. — с ним кроссовер Maserati обретает действительно ураганную динамику, ускоряясь до «сотни» плюс-минус за 4 секунды.

Добавим, что главным итогом прошлогоднего рестайлинга стало появление современной медиасистемы Maserati Connect. Ей полагается более производительный процессор, функция обновления «по воздуху» и расширенные возможности коммуникации со смартфонами.

О ценах и комплектациях говорить пока рано. Но стоит напомнить, что прошлой весной за обновленный вариант дилеры просили минимум 7 400 000 «целковых». Хотя с мотором Ferrari машина стоила уже немалые 13 700 рублей…

Кстати, недавно Maserati решила взбодрить продажи своих машин, представив спецверсии имеющихся моделей — кроссовера Levante и седанов Ghibli и Quattroporte. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, чем этот тираж будет отличаться от «обычных» автомобилей итальянской марки.