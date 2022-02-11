5 самых глупых и опасных ошибок водителей на круговом перекрестке

Пожалуй, наиболее распространенное и опасное для окружающих поведение водителя «на кругу» заключается в том, что он пересекает перекресток, не обращая внимания на разметку. Фактически, по кратчайшей траектории. Можно предположить, что эта манера вождения возникает по той причине, что «круг» — это как бы непрерывный поворот. А повороты мы, видите ли, привыкли проходить исключительно по удобной для нас траектории. Результат такой хаотической езды один: ДТП, которое рано или поздно произойдет при таком подходе.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Не менее провокационной с точки зрения аварийной опасности является бездумная манера очень многих автомобилистов перестраиваться между полосами без включения сигнала поворота. Из-за этого маневр становится «сюрпризом» для соседа-водителя по круговому перекрестку — если, конечно, тот не настолько опытен, что постоянно ожидает подобной подлянки от окружающих. В результате — столкновение с попутным транспортом.
НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
А еще именно на круговом движении у определенной категории автомобилистов порой вдруг просыпается обостренное «чувство социальной справедливости». Выражается оно в том, что в голову водителю вдруг ударяет желчь и разум застилает мысль из серии: «с чего это я должен ему уступать, если я еду в своей полосе?»
Подобная возмущенно-беззвучная (либо громогласно-матерная) реплика обычно адресована коллеге-воителю, который включив правый поворотник, пытается перестроиться с левой полосы кругового движения в сторону ближайшего съезда. Тактика «не обязан — значит не пропущу» часто приводит к столкновению и последующей многочасовой потере времени, потраченного на ожидание прибытия сотрудников ГИБДД.
«ПОДРЕЖЬ» ИЛИ УМРИ
Не менее «дальновидным» в плане безопасности дорожного движения можно считать и другой стиль проезда круговых перекрестков. Когда водитель нагло «подрезает» двигающихся справа от него коллег, норовя попасть в выезд с перекрестка сразу со второго-третьего ряда движения «на кругу». То есть не перестраиваясь заранее в крайний правый ряд. Подобные кавалерийские замашки частенько оканчиваются ободранным в хлам правым бортом собственного авто.
ПРОСКАКУН — ЗАЛОГ АВАРИИ
Достаточно тупо смотрятся также водители, кто мнит себя состоявшимся гонщиком-профессионалом который умеет идеально оценивать скорость, дистанцию и траекторию других машин. Настолько, что уверен в своей способности проскочить в миллиметре от авто коллеги по потоку, не совершив ДТП, и с эффктным визгом покрышек умчаться в даль дальнюю. Именно эта категория драйверов норовит при въезде на круговой перекресток не пропустить (как того требуют ПДД и дорожные знаки) машину, уже едущую по нему, но вместо этого постараться втиснуться на перекресток перед самым ее передним бампером. Вряд ли стоит говорить, что авария в подобной ситуации — это лишь вопрос времени.