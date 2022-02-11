5 самых глупых и опасных ошибок водителей на круговом перекрестке

Пожалуй, наиболее распространенное и опасное для окружающих поведение водителя «на кругу» заключается в том, что он пересекает перекресток, не обращая внимания на разметку. Фактически, по кратчайшей траектории. Можно предположить, что эта манера вождения возникает по той причине, что «круг» — это как бы непрерывный поворот. А повороты мы, видите ли, привыкли проходить исключительно по удобной для нас траектории. Результат такой хаотической езды один: ДТП, которое рано или поздно произойдет при таком подходе.

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Не менее провокационной с точки зрения аварийной опасности является бездумная манера очень многих автомобилистов перестраиваться между полосами без включения сигнала поворота. Из-за этого маневр становится «сюрпризом» для соседа-водителя по круговому перекрестку — если, конечно, тот не настолько опытен, что постоянно ожидает подобной подлянки от окружающих. В результате — столкновение с попутным транспортом.