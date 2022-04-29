Эксперты рассказали, когда подешевеют подержанные автомобили

Запредельно «взвинченные» цены заставили покупателей отложить покупку, либо — совсем от нее оказаться, сообщают аналитики РГС Банка и банка «Открытие». Некоторое россияне выбирали автомобили или классом ниже, или большего возраста. В итоге и частные продавцы, и дилеры стали охотнее раздавать скидки. Так, в первые недели апреля на автомобильных классифайдах цены упали на 10—12%.

Еще одна тенденция нового времени — бизнесом автомобилей с пробегом вынуждено занялись практически все официальные дилеры. Кроме того, c ростом безработицы растет и количество перекупщиков на рынке. В этой сфере сейчас трудится порядка 220 000 человек! В прошлом году эта цифра не превышала 160—170 тысяч.

При ужесточении конкуренции частные продавцы и юридические лица будут вынуждены снижать свою доходность. У официальных дилеров в марте-апреле текущего года она составляла около 25—30%. Все это дает надежду на дальнейшее снижение цен. Однако окончательные выводы можно будет несколько позже.