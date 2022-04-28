Какие российские моторные масла подойдут на замену импортному «оригиналу»

Фото: avtoindent.ru.
В последнее время стоимость моторных масел зарубежного производства взлетела до небес, а некоторые разновидности вообще исчезли из продажи. Поэтому вполне логично, что российские автомобилисты бросились искать доступную замену из ассортимента отечественных брендов.
Алексей Кованов

Чтобы упростить жизнь покупателям, марка «Лукойл» составила список моторных масел, которые подойдут для современных иномарок. Так, Lukoil Genesis Universal 5W-30 пригодно для бензиновых и дизельных двигателей, в которые нужно заливать «синтетику» стандартов ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 и API SL. Этот продукт, в основном, используется владельцами автомобилей Hyundai, Kia и Ford.

Genesis Universal Diesel 5W-30 — это моторное масло для дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Его могут приобрести владельцы Audi, Volkswagen и других машин, требующих «синтетики» уровня ACEA С2/C3 и API SN.

Наконец, Lukoil Genesis Universal классов вязкости 5W-40 и 10W-40 соответствуют требованиям ACEA A3/B3, A3/B4 и API SN и могут использоваться для бензиновых и дизельных двигателей без фильтров сажевых частиц (DPF).

Такое масло является универсальным, поэтому применяется для более широкого модельного ряда автомобилей европейских брендов. Например, для техники Stellantis и Volkswagen, а также Mercedes-Benz и Renault.

Вообще, подорожание смазок и автозапчастей заставляет водителей экономить и обращать внимание на неоригинальную продукцию. Скажем, на моторное масло, у которого нет необходимых допусков производителя того или иного автомобиля. О том, не страшно ли заливать такой продукт в двигатель, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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28 апреля 2022
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