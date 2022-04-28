Какие российские моторные масла подойдут на замену импортному «оригиналу»

Чтобы упростить жизнь покупателям, марка «Лукойл» составила список моторных масел, которые подойдут для современных иномарок. Так, Lukoil Genesis Universal 5W-30 пригодно для бензиновых и дизельных двигателей, в которые нужно заливать «синтетику» стандартов ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 и API SL. Этот продукт, в основном, используется владельцами автомобилей Hyundai, Kia и Ford.

Genesis Universal Diesel 5W-30 — это моторное масло для дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF). Его могут приобрести владельцы Audi, Volkswagen и других машин, требующих «синтетики» уровня ACEA С2/C3 и API SN.

Наконец, Lukoil Genesis Universal классов вязкости 5W-40 и 10W-40 соответствуют требованиям ACEA A3/B3, A3/B4 и API SN и могут использоваться для бензиновых и дизельных двигателей без фильтров сажевых частиц (DPF).

Такое масло является универсальным, поэтому применяется для более широкого модельного ряда автомобилей европейских брендов. Например, для техники Stellantis и Volkswagen, а также Mercedes-Benz и Renault.

Вообще, подорожание смазок и автозапчастей заставляет водителей экономить и обращать внимание на неоригинальную продукцию. Скажем, на моторное масло, у которого нет необходимых допусков производителя того или иного автомобиля. О том, не страшно ли заливать такой продукт в двигатель, рассказывает портал «АвтоВзгляд».