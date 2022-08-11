Почему не стоит торопиться с покупкой китайского внедорожника Tank 500

Странности, повторимся, начались еще во время премьеры модели на автосалоне в Чэнду. Все ждали, что компания покажет Tank 600, но вместо «шестисотого» получили Tank 500. Непонятный корпоративный ход запутал покупателей, а такого быть не должно, ведь этот рамный «китаец» метит в премиальный сегмент, где все четко разложено по «полочкам».
Если говорить о размерах, то Tank схож с известным у нас Haval H9, но по оснащению заметно превосходит «девятку». Например, в качестве опции предлагается двухцветный окрас кузова, а еще есть выдвижные подножки с электроприводом. Три ряда кресел обтянуты натуральной кожей (опять же, есть даже двухцветные варианты), присутствуют и вставки «под дерево». При этом «капитанских» кресел нет и в помине — только диван. А вот это заметно убавит интерес к модели, ведь обеспеченные люди предпочитают ездить сзади, да с комфортом.
Не ясна и мощность мотора. В Китае внедорожник предлагают с 3-литровым V6 мощностью 354 л. с. Если для России ее не поменяют, то придется раскошелиться на повышенный транспортный налог. А сейчас даже богатые люди привыкают экономить.
Кстати, сам мотор технически сложный. У него комбинированный впрыск, два турбонагнетателя, а еще есть 48-вольтовый стартер-генератор. То есть обычный провинциальный сервис обслужить или починить такой агрегат не сможет. Непонятно и то, как станут привозить в страну запчасти. Ведь даже при начавшем работать параллельном импорте, дефицит деталей не слишком уменьшился. Что уж говорить про диковинный внедорожник из Поднебесной, на который будет трудно достать, например, кузовные панели.
Наконец, обладание китайским премиальным авто сомнительно с психологической точки зрения. На этом фоне даже подержанный «британец» или «немец» выглядят куда предпочтительнее. А еще они понятнее в обслуживании.
Следующий вопрос в том, какую политику продаж «Танка» выстроят дилеры. Если покупателя с наличными станут обхаживать как дорогого гостя, а человеку, который намерен взять кредит и воспользоваться трейд-ином, предлагать завышенные цены, то вряд ли Tank 500 будет популярен. Кстати, сейчас такой прием используют многие продавцы. Не будем забывать и про допы, которые обязательно навесят на «пятисотый». Если антикор и сигнализация потянут на 600 000 рублей (именно столько стоили допы на «Крузак»), то цена китайского чуда легко залетит за 10 000 000 рублей. Примено столько просят за Toyota Land Cruiser 300. А кому нужен «китаец» за такие деньги?