Почему не стоит торопиться с покупкой китайского внедорожника Tank 500

Странности, повторимся, начались еще во время премьеры модели на автосалоне в Чэнду. Все ждали, что компания покажет Tank 600, но вместо «шестисотого» получили Tank 500. Непонятный корпоративный ход запутал покупателей, а такого быть не должно, ведь этот рамный «китаец» метит в премиальный сегмент, где все четко разложено по «полочкам».

Если говорить о размерах, то Tank схож с известным у нас Haval H9, но по оснащению заметно превосходит «девятку». Например, в качестве опции предлагается двухцветный окрас кузова, а еще есть выдвижные подножки с электроприводом. Три ряда кресел обтянуты натуральной кожей (опять же, есть даже двухцветные варианты), присутствуют и вставки «под дерево». При этом «капитанских» кресел нет и в помине — только диван. А вот это заметно убавит интерес к модели, ведь обеспеченные люди предпочитают ездить сзади, да с комфортом.

Не ясна и мощность мотора. В Китае внедорожник предлагают с 3-литровым V6 мощностью 354 л. с. Если для России ее не поменяют, то придется раскошелиться на повышенный транспортный налог. А сейчас даже богатые люди привыкают экономить.