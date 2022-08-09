К чему приведет разнобой по давлению в шинах на автомобиле

Даже если колеса новые, воздух из шин может уходить. Обычно это происходит при смене погоды и атмосферного давления, когда идет сжатие или расширение воздуха в покрышках. Чуть «подтравить» колеса могут и если водитель активно ездил по неровной дороге, при этом нередко попадал в глубокие ямы.
Понять на глаз, что с давлением что-то не так, подчас невозможно. Это особенно касается задних колес, так как на них приходятся меньшие нагрузки, чем на передние. Дело в том, что в конструкции многих покрышек применяют так называемые усиленные боковины, дабы они противостояли боковым порезам. Они отлично держат форму, потому определить, что в колесе вместо положенных двух атмосфер всего одна, практически нереально. Тоже самое и с низкопрофильной «резиной».
Что же происходит, когда водитель едет на машине, у которой по-разному накачаны колеса. Основная беда в том, что у покрышек меняется пятно контакта с дорогой. То есть у колес получается разное сопротивление качению. У полуспущенной покрышки основная нагрузка идет на боковины, которые много прочнее, чем центральная часть, а последняя проминается внутрь. В итоге наблюдаем повышенный износ колеса.
Если такое колесо стоит сзади, а водитель едет на городских скоростях (60 км/ч), понять, что покрышка полуспущена очень трудно. Автомобиль ведет себя привычно. Передние-то колеса в норме! А между тем, в критической ситуации, когда надо резко маневрировать, такое колесо может разбортироваться, да и транспортное средство станет вести себя по-другому. Реакции будут чуть запоздалые, что может привести к аварии.
А если разнобой в передних колесах, то «железного коня» начнет «колбасить», уводя то влево, то вправо на прямой, а при торможении руль придется сильно сжимать в руках, дабы остаться в своей полосе. Это, опять же, способствует появлению экстремальной ситуации на дороге. На этом фоне, повышенный расход топлива и неравномерный износ колес покажутся сущими пустяками.