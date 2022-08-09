К чему приведет разнобой по давлению в шинах на автомобиле

Даже если колеса новые, воздух из шин может уходить. Обычно это происходит при смене погоды и атмосферного давления, когда идет сжатие или расширение воздуха в покрышках. Чуть «подтравить» колеса могут и если водитель активно ездил по неровной дороге, при этом нередко попадал в глубокие ямы.

Понять на глаз, что с давлением что-то не так, подчас невозможно. Это особенно касается задних колес, так как на них приходятся меньшие нагрузки, чем на передние. Дело в том, что в конструкции многих покрышек применяют так называемые усиленные боковины, дабы они противостояли боковым порезам. Они отлично держат форму, потому определить, что в колесе вместо положенных двух атмосфер всего одна, практически нереально. Тоже самое и с низкопрофильной «резиной».

Что же происходит, когда водитель едет на машине, у которой по-разному накачаны колеса. Основная беда в том, что у покрышек меняется пятно контакта с дорогой. То есть у колес получается разное сопротивление качению. У полуспущенной покрышки основная нагрузка идет на боковины, которые много прочнее, чем центральная часть, а последняя проминается внутрь. В итоге наблюдаем повышенный износ колеса.