Nissan Patrol снова вернулся в Россию

Цены на рестайлинговые Nissan Patrol шестого поколения, выпущенные в 2022 году, начинаются от 6 800 000 рублей, а за топовый вариант в исполнении Nismo Edition просят 9 400 000 рублей. Эта комплектация отличается красными элементами на кузове и отделкой салона такого же цвета. Кстати, стоимость нового «Крузака» может «улететь» сейчас выше 15 000 000 рублей.

Напомним, что Nissan Patrol оснащают двумя бензиновыми моторами: 4-литровым 275-сильным двигателем и 5,6-литровым V8 мощностью 400 и 428 сил. Все силовые агрегаты работают вместе в «автоматом» и полным приводом. Ранее портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал о Nissan Patrol, которые привозят дилеры из ОАЭ.