В России начались продажи кроссовера Volkswagen ID.6 X

Топовую версию электрического кроссовера один московский дилер продает за 4 850 000 рублей. Такой Volkswagen ID.6 X оснащен полным приводом с двумя электромоторами суммарной отдачей 305 сил. Пробег на одном заряде тяговой батареи достигает 588 км.

Еще один продавец обещает поставить машину в нашу страну из Киргизии. Такая доставка займет от 20 дней, но зато можно сэкономить при оплате НДС. При этом ID.6 X будет в бюджетном оснащении и с одним электромотором. За такую «электричку» просят от 2 800 000 рублей.