Changan задрал российские цены на кроссовер Uni-K

Теперь азиатский SUV в базовой комплектации Comfort стоит 3 439 900 рублей, то есть он подорожал на 3,3%. Версия Luxe обойдется в 3 589 900, а за самую богатую Tech нужно отдать 3 699 900 целковых.

Напоминаем, что под капотом Uni-K работает 2-литровый бензиновый мотор отдачей 226 сил, спаренный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Начальное оснащение доступно только с передним приводом, остальные продают с полноприводной трансмиссией.

В списке опций есть электрорегулировки водительского кресла, встроенный видеорегистратор, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и другое оборудование. Главные конкуренты — Exeed TXL и Geely Tugella.

Что касается моделей CS55 и CS75 FL, то их «прайсы» не поменялись. Первый SUV стоит 2 189 900 рублей, а за второй просят от 2 369 900 «деревянных».