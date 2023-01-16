«Прайсы» на техобслуживание автомобилей LADA повышаются

В среднем по всему модельному ряду стоимость работ выросла на 4,5%. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн». Так, «нулевое» ТО на LADA Granta с мотором 1,6 литра мощностью 87 сил отныне обойдется в 2300 рублей: оно стало дороже на 100 ₽

ТО−1 для флагманской LADA Vesta с 1,6-литровым агрегатом отдачей 106 сил стоит 11 400 «деревянных» (плюс 300 ₽). Столько же просят за обслуживание версии с двигателем 1,8 л (122 л. с.). Что касается «бездорожников» Niva Legend и Travel, то их первые плановые ТО оценили одинаково — в 8600 «целковых» (плюс 300 и 400 ₽ соответственно).

Подорожание довольно скромное. Это говорит о том, что дефицита различных жидкостей и запчастей для «нашемарок» нет. Чего не скажешь о моделях импортного производства. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что весной цены на автозапчасти взлетели на 30—50%.