Haval объявил российские цены на сомнительный кроссовер Dargo X

Haval Dargo X располагает двухлитровым бензиновым мотором на 192 л. с., семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Из отличительных особенностей по части техники — наличие блокировки заднего дифференциала, системы поддержания скорости на бездорожье и соответствующего, «экспертного» режима движения. Последний по команде рулевого отключает электронные ассистенты, оставляя активной лишь ABS.

Что же до внешнего вида, то опознать Haval Dargo X можно по иной решетке радиатора, заклепкам на колесных арках, перелицованных бамперах, а также по корпусам зеркал заднего вида и рейлингам, окрашенным в серый цвет.

В списке опций младшей комплектации Elite значатся обогревы передних кресел, двухзонный «климат», круговой обзор, бесключевой доступ и светодиодные фары. А в старшей Premium можно, помимо прочего, отыскать вентиляцию сидений, «панорамку» с люком, аудиосистему с 9 динамиками и однотонную подсветку интерьера (крайне необходимую опцию для офф-роуд приключений).

По словам представителей Haval, Dargo X создан для того, чтобы «перевернуть представление о комфортных путешествиях вне дорог». Но на самом деле — чтобы пустить пыль в глаза покупателей. Ну о каком бездорожье может идти речь, если китайцы предлагают типичный городской кроссовер с несущим кузовом, скромным для офф-роуда клиренсом и «нежной» коробкой передач? Маркетинг и ничего более.