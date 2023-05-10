В России начали продавать необычный Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-AMG S 63 E Performance дебютировал в конце прошлого года. Под его капотом работает 4-литровый V8 с системой наддува в паре с девятидиапазонным «автоматом», а на задней оси установлен электродвигатель. Интересно то, что у последнего своя двухступенчатая коробка передач и электронноуправляемый дифференциал. Суммарная отдача такой силовой установки — 802 л. с. А режим электрокара позволяет седану проехать скромные 33 километра.

Комплектация, конечно же, богата. Есть адаптивный круиз-контроль, электрорегулировки всех кресел, вентиляция, функция массажа, панорамная крыша и другие блага цивилизации.

На Auto.ru инновационный гибрид продают минимум за 28 359 040 рублей. При этом сообщается, что экземпляр сойдет с конвейера только в июне и еще месяц займет доставка. У дилера в Москве седан есть в наличии, но стоит уже 36 000 000 рублей. В такой покупке есть и немалые риски, ведь недавно немцы отключили российских дилеров от сервисных баз, так что даже работа по замене колодок может стать проблемой. Ведь эту операцию надо прописывать в «мозгах» машины.