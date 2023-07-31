Пикап Changan Hunter Plus получил «злую» версию

Внешне «Охотник» легко узнать по немного измененным бамперам. С них убрали хром и оставили некоторые места неокрашенными. Доработали и задний борт: он получил подвижную откидную секцию. Шноркель увеличил глубину преодолеваемого брода до 800 мм, а завершают картину 18-дюймовые диски оригинального дизайна и «зубастые» покрышки.

Важно, что новые бамперы изменили параметры геометрической проходимости. Отныне углы въезда и съезда равны 29 и 27 градусам соответственно. Подвеску тоже перенастроили, но дорожный просвет не изменился (225 мм).

Силовой агрегат также остался прежним. Под капотом работает 2-литровый наддувный двигатель отдачей 233 л. с. (для РФ мощность снижена до 226 л. с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — подключаемый полный. Никуда не делись блокировки заднего и межосевого дифференциалов.

Цена новинки — от 170 000 юаней (2 160 000 рублей). А поскольку модель официально продают в нашей стране, есть основания полагать, что самую «злую» версию привезут и в РФ. Такие «гряземесы» россияне любят.