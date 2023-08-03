В России начали продавать дешевые седаны Iran Khodro Dena

Судя по объявлениям на одном из крупных автомобильных классифайдов, машины продают по цене от 1 650 000 до 1 690 000 рублей. Это без учета возможных скидок. Для сравнения — LADA Vesta NG в топовом оснащении Techno обойдется в 1 564 900 целковых.

Комплектация «иранца» неоднозначна. У него нет обогрева кресел, а подушка безопасности всего одна. Зато в наличии отделанный велюром салон, «круиз», климат-контроль, неплохая мультимедиа, камера заднего вида, литые диски и электропривод водительского сидения.

Под капотом работает 1,7-литровый бензиновый мотор отдачей 115 сил и 5-ступенчатая «механика». Напомним, что «вестовский» 1,6-литровый агрегат развивает 106 л. с. А что касается топлива, то в бак «иранца» рекомендуют заливать 95-й бензин. Но, принимая во внимание, что движок старый по конструкции, он спокойно «переварит» и 92-й.

В конце отметим, что длина седана составляет 4559 мм, а размер колесной базы — 2800 мм. Это говорит о том, что на заднем ряду пассажиры стеснены не будут.