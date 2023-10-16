Чудеса экономии: почему россияне массово бросились покупать новых «китайцев» в Киргизии

Русский человек привык экономить и искать личную выгоду всегда и везде, а с учетом невероятно взлетевших ценников на автомобили, сам Бог велел использовать альтернативные варианты покупки. Вот и покатились в страну автовозы из Киргизии с партиями новеньких «поднебесных» машин. Скажем больше: поставки настолько активизировались, что для транспортировки используются не только автопоезда, но и эвакуаторы и даже обычные фуры. Да-да, вы все правильно поняли: автовозов у киргизов попросту не хватает. А наплыв желающих прикупить авто подешевле — все больше. И вот, собственно, почему.

Возьмем в качестве примера популярный у нашего брата Geely Monjaro, который с пробегом до нескольких сотен километров можно приобрести в Китае примерно за 23 000 долларов США. Далее автомобиль приезжает в Киргизию, где с учетом логистики и растаможки выходит около 29 000 «зеленых». Если в рублях, то в районе 2 900 000 «деревянных». Потом машину нужно доставить в Россию — услуга автовоза обойдется от 1000 до 1500 «баксов» за один автомобиль. Итого получаем «на выходе» свеженький кроссовер ценой немногим больше 3 000 000 рублей.

Дополнительные расходы лягут на перелет, проживание и еду, а по приезду домой — на оплату утилизационного сбора и получение электронного ПТС. А это в среднем плюс 300—350 тысяч. Впрочем, пригнать вам могут и, как говорится, под ключ. По предоплате и без личного участия. Правда, ценник за услугу возрастет минимум до 3 500 000 рублей. В любом случае — дешевле автомобиля, доступного для покупки у российских дилеров, которые начинают разговор от 4 300 000 рублей и заканчивают где-то на «пяти».