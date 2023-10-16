Чудеса экономии: почему россияне массово бросились покупать новых «китайцев» в Киргизии

Русский человек привык экономить и искать личную выгоду всегда и везде, а с учетом невероятно взлетевших ценников на автомобили, сам Бог велел использовать альтернативные варианты покупки. Вот и покатились в страну автовозы из Киргизии с партиями новеньких «поднебесных» машин. Скажем больше: поставки настолько активизировались, что для транспортировки используются не только автопоезда, но и эвакуаторы и даже обычные фуры. Да-да, вы все правильно поняли: автовозов у киргизов попросту не хватает. А наплыв желающих прикупить авто подешевле — все больше. И вот, собственно, почему.
Возьмем в качестве примера популярный у нашего брата Geely Monjaro, который с пробегом до нескольких сотен километров можно приобрести в Китае примерно за 23 000 долларов США. Далее автомобиль приезжает в Киргизию, где с учетом логистики и растаможки выходит около 29 000 «зеленых». Если в рублях, то в районе 2 900 000 «деревянных». Потом машину нужно доставить в Россию — услуга автовоза обойдется от 1000 до 1500 «баксов» за один автомобиль. Итого получаем «на выходе» свеженький кроссовер ценой немногим больше 3 000 000 рублей.
Дополнительные расходы лягут на перелет, проживание и еду, а по приезду домой — на оплату утилизационного сбора и получение электронного ПТС. А это в среднем плюс 300—350 тысяч. Впрочем, пригнать вам могут и, как говорится, под ключ. По предоплате и без личного участия. Правда, ценник за услугу возрастет минимум до 3 500 000 рублей. В любом случае — дешевле автомобиля, доступного для покупки у российских дилеров, которые начинают разговор от 4 300 000 рублей и заканчивают где-то на «пяти».
Иными словами, Geely Monjaro, завезенный из Кыргызстана, позволит сэкономить почти 1 000 000 отечественных дензнаков! Как видно, игра стоит свеч. Если, конечно, вам плевать на отсутствие оригинальной гарантии завода-изготовителя, а также разницу в комплектациях и технических характеристиках. Разумеется, не будет в машине и русскоязычного софта, хотя наши умельцы за долю малую уже научились «перепрошивать» софт. А вот глюки с программным обеспечением, увы, никто не отменял. С другой стороны, при большом желании и дополнительных тратах ПО также можно обновить.
Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», те же «официалы» в ряде случаев используют аналогичные дорожки, что и перекупщики. А потому с дилерами можно общаться неофициально — к примеру, купить тот же «Монжаро» без фирменной гарантии, опустив ценник на несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, на площадках найдутся даже «облезлые» версии модели с передним приводом и менее производительным двигателем, чей прайс окажется сильно дешевле 4 000 000 рублей. Из плюсов — пришел, увидел, приобрел. Ну, а о минусах вы уже знаете.
Правда, есть один нюанс. С недавнего времени власти страны пересмотрели правила ввоза машин по схеме параллельногоу импорта, запретив, в частности, юридическим лицам гнать в РФ китайские машины, продающиеся у нас официально. Поэтом теперь такие авто сразу оформляются на границе страны исключительно на «физиков».