Почему резко подорожала «малярка» и сколько стоит сегодня покрасить машину целиком

Царапина на бампере, мелкий скол от камня на капоте и «след от тележки» есть почти на каждой машине. И совершенно не важно сколько ей лет — эксплуатация в России быстро накладывает «печать грусти» на любой автомобиль. Раньше можно было чуть потерпеть, докинуть или взять кредит, после чего участь красить и полировать торжественно передавалась следующему владельцу, а из дилерского центра выезжал абсолютно новый автомобиль. Сейчас такой возможности у большинства соотечественников нет.
Так что в трех случаях из четырех имеющееся транспортное средство оценивается, как достойное внимания и дальше, после чего речь заходит об инвестициях в пролонгацию его эксплуатации. Проще говоря, в машину начинают вкладывать деньги, а не только менять масло и фильтры. В длинном списке предстоящих ремонтов особняком стоит кузов: это долго, это сложно, это дорого. Очень.
Цены на кузовные работы резко подскочили не только по причине возросших аппетитов мастеров и владельцев СТО: кратно выросла стоимость материалов. Особенно, если речь идет о качественных и проверенных составах, а не про безымянные новоявленные банки, представленные непонятно кем из непонятно откуда. Если вспомнить «лучшие» (читай — допандемийные) годы, то вчерашняя «стошка» превратилась минимум в три сотни «деревянных». Скажется ли это на цене работ? Конечно.
Для качественных восстановительных процедур потребуется кислотный и акриловый грунты, шпаклевка, по меньшей мере — финишная, проявочная пудра, отвердители и растворители, краска и лак. Не стоит забывать и о подготовке поверхности к нанесению нового слоя: смывка краски, шкурки четырех, как минимум, сортов, а так же шпатели и прочие одноразовые ингредиенты. После покраски надо бы отполировать: еще одна «шкурка», две губки, паста и работающая шлифмашинка. А ведь в списке нет самой работы!
Знаете, сколько стоит два флакона краски, заправленной в распылитель, с подбором? Полторы тысячи рублей. Грунт? Пять сотен за кислотник, три — за акрил. Только шкурки и набор шпателей обойдутся в 500 — 700 рублей, а уж банка шпаклевки, самая маленькая, но приличного бренда и в комплекте с отвердителем — 550. Проявка — 450, лак, два баллончика — 600 — 1000. За сто пятьдесят рублей на рынке продадут лучшую в мире полироль 3М на развес.
Итого имеем пять тысяч «деревянных» на материалы, если делать самому. В гараже. Со всеми вытекающими. Пятнадцать тысяч за деталь уже не выглядит таким уж грабежом, не так ли?