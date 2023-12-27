Почему резко подорожала «малярка» и сколько стоит сегодня покрасить машину целиком

Царапина на бампере, мелкий скол от камня на капоте и «след от тележки» есть почти на каждой машине. И совершенно не важно сколько ей лет — эксплуатация в России быстро накладывает «печать грусти» на любой автомобиль. Раньше можно было чуть потерпеть, докинуть или взять кредит, после чего участь красить и полировать торжественно передавалась следующему владельцу, а из дилерского центра выезжал абсолютно новый автомобиль. Сейчас такой возможности у большинства соотечественников нет.

Так что в трех случаях из четырех имеющееся транспортное средство оценивается, как достойное внимания и дальше, после чего речь заходит об инвестициях в пролонгацию его эксплуатации. Проще говоря, в машину начинают вкладывать деньги, а не только менять масло и фильтры. В длинном списке предстоящих ремонтов особняком стоит кузов: это долго, это сложно, это дорого. Очень.

Цены на кузовные работы резко подскочили не только по причине возросших аппетитов мастеров и владельцев СТО: кратно выросла стоимость материалов. Особенно, если речь идет о качественных и проверенных составах, а не про безымянные новоявленные банки, представленные непонятно кем из непонятно откуда. Если вспомнить «лучшие» (читай — допандемийные) годы, то вчерашняя «стошка» превратилась минимум в три сотни «деревянных». Скажется ли это на цене работ? Конечно.